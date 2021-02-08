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Украинский автопром в этом году сократился почти на треть

Украинский автопром в этом году сократился почти на треть

В январе 2021 предприятия украинского автопрома изготовили 604 ед. автотранспортных средств, что на 29% меньше, чем в первом месяце 2020 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Больше всего в прошлом месяце было произведено легковых автомобилей — 576 шт. На ЗАЗе выпустили 325 легковых авто, а на Еврокаре 251 машину.

Несмотря на то, что в январе текущего года статистику в этом сегменте формировали уже два предприятия — ЗАЗ и Еврокар, а не одно, как в прошлом году, выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении упал почти на 27 процентов.

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Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 4 шт., что вдвое меньше, чем год назад. Как и в январе 2020, все коммерческие авто изготовлены на заводе «Черкасский автобус».


На 58% упало автобусное производство. За месяц в Украине было произведено всего 24 автобуса. Наибольшее количество выпустил завод «Черкасский автобус» — 15 шт. На ЗАЗе сообщили о производстве 8 автобусов. Январский результат Часовоярского автобусного завода — 1 шт.

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По материалам Finance.UA
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