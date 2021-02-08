Зеленский подписал закон о господдержке крупных инвестпроектов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине» № 1116-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года.
Об этом говорится в сообщении на сайте Президента.
Этот документ будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года.
Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро:
При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.
Поддержка будет предоставляться предприятиям, работающим в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.
Также предусмотрено создание специального правительственного уполномоченного учреждения, которое будет заниматься сопровождением инвестиционных проектов, помощью инвесторам от начала проекта и на протяжении всего времени его реализации.
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