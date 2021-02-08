Зеленский подписал закон о господдержке крупных инвестпроектов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине» № 1116-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента.

Этот документ будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года.

Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро:

определена возможность получения налоговых льгот,

обеспечение инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры,

предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов,

закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины.

При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Поддержка будет предоставляться предприятиям, работающим в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.

Также предусмотрено создание специального правительственного уполномоченного учреждения, которое будет заниматься сопровождением инвестиционных проектов, помощью инвесторам от начала проекта и на протяжении всего времени его реализации.