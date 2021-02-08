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В Украине разоблачили группу лиц, изготовлявших фальшивые паспорта стран Евросоюза

В Украине разоблачили группу лиц, изготовлявших фальшивые паспорта стран Евросоюза

В Донецкой области Служба безопасности Украины пресекла деятельность межрегиональной группы, которая изготовляла фальшивые паспорта стран Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, незаконную схему организовали трое жителей Запорожья. «В областном центре они обустроили подпольную типографию. К афере злоумышленники привлекли нескольких работников легальных компаний по трудоустройству граждан за рубежом. Подделки сбывали через два рекрутинговых агентства с филиалами в столичном регионе, Запорожской, Одесской и Донецкой областях. Стоимость одного «липового» паспорта стартовала от 200 евро», – говорится в сообщении.

Правоохранители провели 9 одновременных санкционированных обысков в офисных помещениях компаний и по местам проживания фигурантов дела в Запорожье, Днепре и Белой Церкви.


Фото: СБУ

Во время следственных действий изъято более 20 готовых поддельных паспортов, 600 пластиковых бланков для изготовления документов, полиграфическое и компьютерное оборудование. Также обнаружены наличные, банковские карты, мобильные телефоны, штампы, печати, черновые заметки, подтверждающие противоправную деятельность.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых подделок и бланков на черном рынке составляет 18 млн грн по теневым расценкам.

Расследование ведется по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос уведомления фигурантов дела о подозрении.

Ведутся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников аферы.

По материалам Finance.UA
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