Шмыгаль назвал приоритеты на последующие годы для развития бизнеса в Украине

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что основная стратегия Украины рассчитана на привлечение бизнес-инвестиций.
Об этом он сказал во время онлайн-встречи с гендиректором Конфедерации Европейского бизнеса Маркусом Бейрером и представителями европейских компаний в ходе рабочего визита в Брюссель 10 февраля.
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По словам Шмыгаля, для привлечения бизнес-инвестиций правительство совместно с народными депутатами, экспертами и аналитиками работает над разработкой Национальной экономической стратегии до 2030 года.
Премьер добавил, что, по данным инвестиционных компаний, экономика Украины в конце прошлого года вернулась на докризисный уровень.
“Данные Европейской Бизнес Ассоциации также отмечают, что Украина мягче всех среди европейских стран прошла экономический кризис. Мы потеряли лишь 4,5% ВВП. В этом году, по прогнозам, рост экономики Украины будет более 4,6%”, – подчеркнул Шмыгаль.
“На сегодня мы определили ключевые приоритеты стратегии. Среди них европейская и евроатлантическая интеграция. Верховенство права, защита частной собственности, гендерное равенство и абсолютная нетерпимость к коррупции. Экономическая свобода – честная конкуренция, равные условия для бизнеса и свободное движение капитала. Институциональная состоятельность”, – сказал глава правительства.
Он также озвучил представителям европейских компаний 5 ключевых направлений НЭС-2030, которые являются критически важными для бизнеса и инвесторов.
“Первое – это верховенство права. Мы активно работаем с МВФ, европейскими структурами над введением обновленного законодательства в судебной отрасли. Такие проекты законов подготовлены и будут в этом году приниматься парламентом Украины. Второе – инвестиционная привлекательность.
Мы принимаем изменения в закон Об инвестиционных парках, одобрили законодательство, которое вводит сопровождение инвестора на государственном уровне”, – отметил Шмыгаль.
Третьим ключевым направлением Денис Шмыгаль назвал “зеленый курс”.
По его словам, возобновляемые источники энергии, современные технологии в производстве, энергоэффективность и энергосбережение – это те направления, которые будут сквозным вопросом в стратегии экономического развития. Четвертый вектор – развитие малого и среднего предпринимательства, пятый – диджитализация.
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