Aurora и Toyota вместе создадут автономный минивэн для использования в такси

Специализирующийся на разработке технологии автономного вождения американский стартап Aurora объявил во вторник о заключении соглашения о сотрудничестве с Toyota Motor Corp и поставщиком автозапчастей Denso с целью разработки и производства автономных минивэнов для использования в качестве такси.
Компании сообщили, что команды инженеров из Aurora и Toyota будут работать вместе над проектированием и сборкой самоуправляемых минивэнов Toyota Sienna с системой автономного вождения Aurora, чтобы начать их испытания к концу 2021 года. Планируется, что через некоторое время после этого самоуправляемые автомобили будут использоваться в автопарке Uber Technologies и других компаний.
В декабре прошлого года Aurora, основанный бывшим руководителем проекта по разработке беспилотных автомобилей Google Крисом Урмсоном (Chris Urmson), сообщил о покупке Advanced Technologies Group (Uber ATG), подразделения по разработке технологий для самоуправляемых транспортных средств компании Uber.
Нынешнее соглашение обеспечивает Aurora возможность выйти на коммерциализацию своей технологии, конкурирующей с разработками Waymo, принадлежащей Alphabet, а также Cruise и Argo AI, основными инвесторами которых являются Ford и Volkswagen.
Также новое соглашение Aurora с Toyota и Denso расширяет предыдущее сотрудничество между двумя японскими компаниями и Uber ATG. По словам источника, знакомого с этой сделкой, Toyota остаётся инвестором Uber и передаёт свою долю в капитале ATG стартапу Aurora в рамках декабрьской сделки.
Aurora заявила, что вместе с Denso займётся изучением возможностей массового производства компонентов для автономного вождения, а с Toyota — разработкой мобильных услуг, включая финансирование, страхование и техническое обслуживание.
В прошлом месяце Aurora также заключила соглашение о сотрудничестве с производителем тяжёлых грузовиков PACCAR с целью разработки автономных систем для доставки грузов на дальние расстояния.
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