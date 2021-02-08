TSMC займётся производством дисплеев для очков дополненной реальности Apple

Apple заключила контракт с тайваньским подрядчиком TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) на производство дисплеев Micro OLED, которые будут использоваться в грядущих устройствах дополненной реальности.

Об этом сообщает CNET со ссылкой на японское издание Nikkei Asia.

TSMC уже давно производит аппаратные комплектующие для компании из Купертино, теперь партнёр будет заниматься производством самого главного элемента любых очков смешанной и дополненной реальности. Micro OLED, в отличие от панелей жидкокристаллического типа, создаётся на кремниевой подложке вместо стекла, благодаря чему сама по себе матрица получается гораздо тоньше — это важный параметр для носимых устройств. Как сообщает Nikkei, в TSMC будут производиться дисплейные панели размером менее дюйма.

Генеральный директор Apple Тим Кук давно отмечал важность технологий дополненной реальности, сейчас у компании есть целый ряд инструментов (AR-making toolkit) для разработки приложений дополненной реальности. Логично, что следующим этапом развития данного направления должны стать смарт-очки или гарнитура дополненной/виртуальной реальности.

Как сообщают CNET источники из Китая, Apple должна была представить гарнитуры смешанной и виртуальной реальности ещё в 2020 году, однако пандемия коронавируса замедлила производство и разработку данных устройств. Недавно в интернете появилась информация и схематичные изображения одной из таких гарнитур от компании Apple, которую должны показать широкой публике в ближайший год-два.