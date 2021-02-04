По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (60,804 млн грн и 51,728 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (54 и 53), максимальный курс продажи доллара 27,95 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,84−27,85 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 107 активных заявок по доллару на сумму 112,532 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

28,8500 — 100 000

27,8800 — 20 000

27,8500 — 20 000

27,8500 — 10 000

27,8500 — 30 000

27,8500 — 99 999

27,8500 — 55 555

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,8400 — 10 000

27,8600 — 25 000

27,8800 — 10 000

27,8800 — 5 000

27,8800 — 30 000

27,8800 — 5 000

27,8800 — 20 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,3658 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,3120 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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