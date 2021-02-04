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Столичные новостройки в январе подорожали на 1,2% (инфографика)

Столичные новостройки в январе подорожали на 1,2% (инфографика)

В январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева выросли на 1,2%, или на 365 гривен до 31 603 грн/кв. м.

Об этом пишет Столичная недвижимость.

По сравнению с января 2020 года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 13,2%.

Жилье эконом-класса. В январе по сравнению с декабрем 2020 года средняя цена выросла на 0,03% до 22 917 грн/кв. м, комфорт-класса – на 1,4% до 27 048 грн/кв. м.

Бизнес-класс. Цена выросла на 1,5% до 44 292 грн/кв. м, премиум-класс – снизилась на 0,7% до 70 420 грн/кв. м.

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Меньше всего новостроек предлагалось в Подольском районе — 8%, в Деснянском, Святошинском и Днепровском — по 7%, в Оболонском районе — 5%.

Справка Finance.ua:

  • Налоги, которые необходимо уплатить за продажу недвижимости: налог с доходов физических лиц (НДФЛ) — 5%; военный сбор — 1,5%. Расчет налога при продаже недвижимости определяется от суммы дохода, полученного от продажи такой недвижимости. Доход определяется исходя из цены, которая указана в договоре купли-продажи, то есть суммы, которую покупатель передает продавцу за недвижимое имущество, но не ниже оценочной стоимости.

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По материалам Finance.UA
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