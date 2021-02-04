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У медиков есть подписанные контракты со страховыми компаниями — ОП

У медиков есть подписанные контракты со страховыми компаниями — ОП

Страхование медиков на случай заболевания COVID-19 организовано двумя путями: договоры со страховыми компаниями и социальное возмещение.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время выступления на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

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«Мы занимаемся тем, что страхуем медиков. Три месяца назад каждому главе областной государственной администрации было дано задание, это было прямое указание президента и просьба ко всем — обеспечить страхование медиков. И мы это могли сделать разными путями — где-то это контракты со страховыми компаниями, где-то медицинские работники получают так называемое социальное возмещение, если они заболели COVID, то они обращаются или в страховую компанию, или в ОГА и получают деньги, которые им помогают бороться с COVID», — отметил Тимошенко.

Также он проинформировал, что с руководителями ОГА продолжается работа над обеспечением необходимого для лечения больных коронавирусной инфекцией количества койкомест. По его словам, отслеживается, чтобы в больницах более 50% коек не были заняты.

«Фактически, с ноября, когда у нас было 50 000 коек для COVID, мы смогли к 3 января сделать 65 000 коек. Как это происходит: каждый глава области собирает своих медиков вместе с Минздравом, выясняет, какие больницы могут быть подключены к этой программе по борьбе с COVID, где могут быть развернуты койки для борьбы с COVID, и дальше вместе с НСЗУ они подписывают контракты, входящие в пакетное обслуживание, и это и есть дополнительные койки», — добавил Тимошенко.

По материалам Mind
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