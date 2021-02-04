Глава НБУ объяснил, для чего создадут специализированный финансовый суд

Национальный банк хочет защитить кредитный портфель банков в 1 трлн грн.
Для этого НБУ лоббирует создание специализированного финансового суда.
«Кредитный портфель банковской системы Украины составляет более 1 трлн грн. Эта цифра стоит того, чтобы ее защищать. У нас сегодня есть большая перегруженность судов. Есть вопрос по квалификации судей в тонкостях финансовых услуг. Поэтому Национальный банк вышел с инициативой, и мы начали обсуждать это с нашими иностранными партнерами, создание специализированного финансового суда. Такая практика существует и мы обсуждаем вопрос создания этого суда. Мы проводим предварительные консультации с МВФ», — рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе VII Legal Banking Forum.
Он отметил, что наличие профессионального судейства, которое будет иметь высокую квалификацию и специализированные знания в тонкостях отношений в сфере предоставления финансовых услуг, позволит банкам или участникам споров рассчитывать на эффективное и быстрое правосудие.
«Во-вторых, ограничение подсудности судов общей юрисдикции для финансовых споров ликвидирует риски злоупотреблений, когда небольшие районные суды используются недобросовестными заемщиками для разрешения споров на миллиарды гривен», — уверен он.
Третий аргумент — банки станут смелее выдавать кредиты и уменьшать стоимость риска.
«Это означает, что действующие сегодня процентные ставки будут снижаться. Ведь не секрет, что банки учитывают риски невозврата кредитов при формировании маржи и процентной ставки», — отметил Кирилл Шевченко.
И четвертый фактор — и заемщик, и инвесторы почувствуют большую уверенность и привлекательность пользования финансовыми услугами в Украине.
«У нас в стране есть подобный опыт, когда был создан Антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Мы считаем, что от создания специализированного финансового суда выигрывают все, в первую очередь банковская система», — отметил глава НБУ.
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