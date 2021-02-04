Глава НБУ объяснил, для чего создадут специализированный финансовый суд

Национальный банк хочет защитить кредитный портфель банков в 1 трлн грн.

Для этого НБУ лоббирует создание специализированного финансового суда.

«Кредитный портфель банковской системы Украины составляет более 1 трлн грн. Эта цифра стоит того, чтобы ее защищать. У нас сегодня есть большая перегруженность судов. Есть вопрос по квалификации судей в тонкостях финансовых услуг. Поэтому Национальный банк вышел с инициативой, и мы начали обсуждать это с нашими иностранными партнерами, создание специализированного финансового суда. Такая практика существует и мы обсуждаем вопрос создания этого суда. Мы проводим предварительные консультации с МВФ», — рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе VII Legal Banking Forum.

Он отметил, что наличие профессионального судейства, которое будет иметь высокую квалификацию и специализированные знания в тонкостях отношений в сфере предоставления финансовых услуг, позволит банкам или участникам споров рассчитывать на эффективное и быстрое правосудие.

«Во-вторых, ограничение подсудности судов общей юрисдикции для финансовых споров ликвидирует риски злоупотреблений, когда небольшие районные суды используются недобросовестными заемщиками для разрешения споров на миллиарды гривен», — уверен он.

Третий аргумент — банки станут смелее выдавать кредиты и уменьшать стоимость риска.

«Это означает, что действующие сегодня процентные ставки будут снижаться. Ведь не секрет, что банки учитывают риски невозврата кредитов при формировании маржи и процентной ставки», — отметил Кирилл Шевченко.

И четвертый фактор — и заемщик, и инвесторы почувствуют большую уверенность и привлекательность пользования финансовыми услугами в Украине.

«У нас в стране есть подобный опыт, когда был создан Антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Мы считаем, что от создания специализированного финансового суда выигрывают все, в первую очередь банковская система», — отметил глава НБУ.

Справка Finance.ua:

Ранее стало известно, что Украина начала переговоры с миссией Международного валютного фонда о возможности создания специализированного финансового суда.

Этот суд имел бы целью рассматривать споры по банковским займам, чтобы справиться с ростом числа неоплаченных кредитов.

Предлагаемый орган был бы должен защищать заимодателей, которые на практике не имеют другой возможности вернуть свои средства из-за нынешней юридической системы, изъеденной коррупцией, и сократить процент неоплаченных кредитов до 24 к 2023 году с нынешних 42. А это, в свою очередь, должно привлечь в Украину иностранных частных инвесторов.

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