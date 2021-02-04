Бизнес жалуется на более частые задержки с оформлением грузов на таможне — ЕБА

От компаний-членов ЕБА участились обращения по поводу задержек оформления грузов на таможне из-за внесения в систему АСАУР товаров, контроль которых предусмотрен Секторальным планом государственного рыночного надзора на 2021 год.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

«Сейчас система рисков настроена таким образом, что проверяются все товары, которые попали в Секторальный план проверок таможни, к примеру, одежда, обувь, запчасти к автомашинам, бытовая техника и т. д. Так, в ходе таможенного оформления проверяется наличие нанесения на товары маркировки, предусмотренной техническими регламентами», — говорится в сообщении.

«Речь идет о том, что таможенники не имеют технической возможности и завершают таможенные формальности без внесения фото соответствующей маркировки (например, трилистника, пиктограммы и т. д. ) каждой единицы товара. Если это партия обуви, то, по соображениям таможенников, необходимо провести осмотр и фотографирование каждой пары обуви. Фото из каталогов, к сожалению, ко вниманию не берется и выборочный контроль не производится.

Поэтому для проведения такого вида контроля необходимо разгружать транспортные средства для фотографирования пиктограмм маркировки, что занимает рабочий день, порой, и не один, что в свою очередь приводит к простою машин, как иностранных, так и украинских перевозчиков. Кроме того, эта процедура требует заезда на платный таможенный терминал. Необходимо заказывать и оплачивать дополнительные услуги разгрузки и погрузки транспортных средств для фотографирования", — объяснили в ЕБА.

В Ассоциации подчеркнули, что такая ситуация затягивает процедуру таможенного оформления товаров, даже если у предприятий положительная репутация оформления аналогичных товаров на протяжении десятилетий.

Отмечается, что на прошлой неделе представителям Гостаможслужбы сообщили о проблеме во время встречи Общественного Совета при Гостаможслужбе.

«Бизнес получил обещание исправить проблему 100-процентной остановки грузов, но проблема до сих пор остается актуальной», — подчеркнули в Ассоциации.

Ассоциация обратилась к председателю Государственной таможенной службы Павлу Рябикину с просьбой «скоординировать работу соответствующих подразделений ГТС и провести соответствующие настройки в системе рисков».