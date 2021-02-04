Бизнес жалуется на более частые задержки с оформлением грузов на таможне — ЕБА

От компаний-членов ЕБА участились обращения по поводу задержек оформления грузов на таможне из-за внесения в систему АСАУР товаров, контроль которых предусмотрен Секторальным планом государственного рыночного надзора на 2021 год.
Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.
«Сейчас система рисков настроена таким образом, что проверяются все товары, которые попали в Секторальный план проверок таможни, к примеру, одежда, обувь, запчасти к автомашинам, бытовая техника
«Речь идет о том, что таможенники не имеют технической возможности и завершают таможенные формальности без внесения фото соответствующей маркировки (например, трилистника, пиктограммы
Поэтому для проведения такого вида контроля необходимо разгружать транспортные средства для фотографирования пиктограмм маркировки, что занимает рабочий день, порой, и не один, что в свою очередь приводит к простою машин, как иностранных, так и украинских перевозчиков. Кроме того, эта процедура требует заезда на платный таможенный терминал. Необходимо заказывать и оплачивать дополнительные услуги разгрузки и погрузки транспортных средств для фотографирования", — объяснили в ЕБА.
В Ассоциации подчеркнули, что такая ситуация затягивает процедуру таможенного оформления товаров, даже если у предприятий положительная репутация оформления аналогичных товаров на протяжении десятилетий.
Отмечается, что на прошлой неделе представителям Гостаможслужбы сообщили о проблеме во время встречи Общественного Совета при Гостаможслужбе.
«Бизнес получил обещание исправить проблему 100-процентной остановки грузов, но проблема до сих пор остается актуальной», — подчеркнули в Ассоциации.
Ассоциация обратилась к председателю Государственной таможенной службы Павлу Рябикину с просьбой «скоординировать работу соответствующих подразделений ГТС и провести соответствующие настройки в системе рисков».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль анонсировал запуск ипотеки под 5%Вчера, 13:02 - 2915 8
Киевлянин зарабатывал 20 млн грн в год на продаже фальшивых водительских правВчера, 13:45 - 1625 6
Украина предложила Германии заменить российский газ экологическим топливом4 ч. назад - 863 5
Украинские АЗС оштрафовали на 7,5 млн грн за некачественное топливоВчера, 09:15 - 4096 5
Шмыгаль рассказал о пользе «Большого строительства» для украинской экономикиВчера, 14:29 - 623 5
ПриватБанк запустил услугу покупки ценных бумаг в Приват24Вчера, 15:28 - 5341 1
Шмыгаль анонсировал запуск ипотеки под 5%Вчера, 13:02 - 2915 8
Стоимость жилья в пригороде Киева (инфографика)Вчера, 16:01 - 2773
В Украине введут новый вариант карантина4 ч. назад - 2656
В Украине ужесточат ответственность за неуплату налоговВчера, 17:03 - 1939 2
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый методПозавчера, 12:10 - 355
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 320
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 668 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1447
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1215