В "Слуге народа" сообщили, когда и на сколько возрастет зарплата учителей

До конца года повышение заработной платы педагогов составит 30%. Повышение заплат планируется и в следующем году.
Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат Сергей Бабак, сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».
По его словам, в Украине сейчас кризис в педагогической сфере из-за нехватки учителей. Одна из причин — мало желающих получать соответствующее образование из-за низких зарплат в будущем.
Читайте также: Какие зарплаты обещают учителям в 2021 году
«И комитет, и министерство, и президент работают над тем, чтобы повысить зарплату учителям. В этом году на 20% уже повышенные зарплаты, и до конца года повышение составит 30%. Мы говорили об этом с премьер-министром, министром образования и президентом, чтобы в следующем году также повысить учителям зарплату», — сказал Бабак.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство готовит повышение окладов педагогов на 20%.
Также Finance.ua выяснял, в каких странах учителей вознаграждают достойными зарплатами. Мы составили рейтинг стран с высокими окладами педагогов.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль анонсировал запуск ипотеки под 5%Вчера, 13:02 - 2915 8
Киевлянин зарабатывал 20 млн грн в год на продаже фальшивых водительских правВчера, 13:45 - 1625 6
Украина предложила Германии заменить российский газ экологическим топливом4 ч. назад - 863 5
Украинские АЗС оштрафовали на 7,5 млн грн за некачественное топливоВчера, 09:15 - 4096 5
Шмыгаль рассказал о пользе «Большого строительства» для украинской экономикиВчера, 14:29 - 623 5
ПриватБанк запустил услугу покупки ценных бумаг в Приват24Вчера, 15:28 - 5341 1
Шмыгаль анонсировал запуск ипотеки под 5%Вчера, 13:02 - 2915 8
Стоимость жилья в пригороде Киева (инфографика)Вчера, 16:01 - 2773
В Украине введут новый вариант карантина4 ч. назад - 2656
В Украине ужесточат ответственность за неуплату налоговВчера, 17:03 - 1939 2
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый методПозавчера, 12:10 - 355
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 320
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 668 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1447
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1215