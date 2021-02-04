В "Слуге народа" сообщили, когда и на сколько возрастет зарплата учителей

До конца года повышение заработной платы педагогов составит 30%. Повышение заплат планируется и в следующем году.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат Сергей Бабак, сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

По его словам, в Украине сейчас кризис в педагогической сфере из-за нехватки учителей. Одна из причин — мало желающих получать соответствующее образование из-за низких зарплат в будущем.

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«И комитет, и министерство, и президент работают над тем, чтобы повысить зарплату учителям. В этом году на 20% уже повышенные зарплаты, и до конца года повышение составит 30%. Мы говорили об этом с премьер-министром, министром образования и президентом, чтобы в следующем году также повысить учителям зарплату», — сказал Бабак.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство готовит повышение окладов педагогов на 20%.

Также Finance.ua выяснял, в каких странах учителей вознаграждают достойными зарплатами. Мы составили рейтинг стран с высокими окладами педагогов.

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