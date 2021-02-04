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В Госспецсвязи урегулируют механизм хранения государственных данных

В Госспецсвязи урегулируют механизм хранения государственных данных

Кабинет министров Украины запустил производство Национального центра бронирования государственных информационных ресурсов.

Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.

Соответствующее постановление О реализации экспериментального проекта по функционированию Национального центра бронирования государственных информационных ресурсов правительство приняло на заседании 8 февраля.

Это постановление, в частности, содержит условия создания и развития центра. По словам главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, инициатива позволит урегулировать механизм хранения государственных данных.

«Будет должным образом функционировать так называемое хранилище для резервного хранения всех документов, данных государственного значения. И в случае удаления или повреждения, с этого ресурса можно будет восстановить все необходимое», – отметил Щиголь.

В ГСССЗИ подчеркнули, что реализация постановления не потребует дополнительного финансирования из госбюджета.

По материалам НВ
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