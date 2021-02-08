Apple занимается разработкой новой VR-гарнитуры с 8К дисплеем

Недавно компания Apple объявила о том, что исполнительный директор Дэн Риччио получил новую должность, в которой он будет заниматься новым проектом и подчиняться непосредственно генеральному директору Тиму Куку. На днях стало понятно, что это за проект.
Дэн Риччио в новой должности должен сосредоточиться на разработке гарнитуры дополненной и виртуальной реальности Apple, о которой давно ходят слухи, сообщает Cnet.
Риччио работает в Apple с 1998 года и, по словам компании, был “лидером в проектировании, разработке и проектировании почти всех продуктов Apple”, начиная с iMac первого поколения. Последние проекты, над которыми он работал, включают линейку iPhone 12 с поддержкой 5G, новые Mac компании на базе процессоров M1 и новые накладные наушники AirPods Max.
По информации Bloomberg, Риччио и раньше работал над будущими гарнитурами Apple AR и VR, но теперь он сосредоточится на этих проектах “на постоянной основе”.
В сообщении говорится, что вице-президент Apple Майк Роквелл по-прежнему отвечает за повседневное руководство проектом, и над устройствами работает “более тысячи инженеров”.
Вероятно гарнитура будет оснащена более чем десятью камерами, двойным 8К-дисплеем и датчиком LIDAR для отслеживания движения рук и картографирования комнаты.
По слухам, гарнитура будет стоить около $3000. Такая цена предполагает, что VR-гарнитура Apple будет значительно отличаться от других премиальных гарнитур, включая Oculus Quest 2, которая стоит в 10 раз меньше.
Возможно, мы увидим этот продукт от Apple уже в 2022 году.
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