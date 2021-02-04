Утвержден показатель средней заработной для начисления пенсии за декабрь

Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для начисления пенсии.

Об этом пишет Пенсионный фонд.

Показатель средней заработной платы за декабрь 2020 года в сумме 13 320 гривен 55 копеек и за 2020 год — в сумме 10 340 гривен 35 копеек.

В 2021 году повышение пенсий коснется около 10 миллионов пенсионеров. Происходить это будет в 5 этапов. Существенную надбавку получат пенсионеры с полным страховым стажем.

Так, у лиц старше 65 лет, у которых страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 вырастет на 500 гривен, и они будут получать не менее 2600 гривен.

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