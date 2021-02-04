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КГГА и «Киевводоканал» хотят взять во Франции кредит на 35 млн евро

КГГА и «Киевводоканал» хотят взять во Франции кредит на 35 млн евро

«Киевводоканал» намерен привлечь кредит правительства Франции на сумму 35 млн евро на 40 лет с возможностью увеличения суммы на 15−20 млн.

Средства планируется получить в рамках программы «Французские льготные казначейские кредиты». Решение о выделении кредита может быть принято в марте-2021.

Кредитные средства планируется направить на реконструкцию двух водоводов Деснянской водопроводной насосной станции, внедрение технологии предупреждения гидроударов на Днепровской и Деснянской станциях и очистку промывочных вод на последней из них.

По данным КГГА, ориентировочная стоимость проектов составляет 50 млн евро.

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«Это не только экономически выгодные проекты. Тут обеспечена экологическая составляющая. В этом цель городской администрации и правительства Франции полностью совпадает. Со стороны КГГА мы сделаем все, чтобы содействовать успешному сотрудничеству», — сказал заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Александр Харченко.

Положительное решение о предоставлении льготного кредита французской стороной было объявлено 26 ноября 2020 года на заседании Межправительственной украинско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству.

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В рамках этой программы 8−9 февраля состоялся визит французской делегации в «Киевводоканал». Главная цель встречи — оценка проектов и целесообразности их реализации независимым техническим экспертом Оливье Фостином. Делегация также встретилась с представителями органов местной власти и регулятора (НКРЭКУ).

На 18 марта во Франции запланировано заседание Межведомственной комиссии по вопросам финансирования, на котором может быть принято решение о предоставлении льготного кредита казначейства Франции для реализации киевских проектов.

По материалам Фокус
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