Продажа железнодорожных билетов уменьшилась в 2,5 раза по сравнению с прошлым зимним сезоном

В декабре и январе, в пиковые месяцы зимнего сезона, было продано на 4 миллиона билетов меньше, чем прошлой зимой.

Об этом сообщает Опендатабот.

Обычно зимний пик продаж железнодорожных билетов приходится на декабрь и январь. В прошлом зимнем сезоне (декабрь 2019 и январь 2020) Укрзализныце удалось продать 7,2 миллиона билетов. В этом зимнем сезоне (декабрь 2020 и январь 2021) было продано всего 3 миллиона билетов, это самый низкий показатель за 3 года.

Но если сравнить декабрь 2020 с январем 2021, то можно заметить рост продаж на 30%. Возможно, это связано с тем, что на январь выпал второй этап усиленного локдауна, который продолжался с 8 по 24 января, и множество работников из разных областей бизнеса получили «вынужденные» каникулы.