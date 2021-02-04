Стали известны подробности о камерах нового смартфона OnePlus

Компания OnePlus объединилась с Hasselblad, шведской компанией, занимающейся производством фотоаппаратов, для разработки камеры OnePlus 9 Pro.
В сети уже появился снимок, на котором изображен инженерный образец флагманской модели OnePlus 9 Pro.
Согласно изображениям, полученным от источника, смартфон OnePlus 9 Pro получит основную четырехмодульную камеру со светодиодной вспышкой и датчиком лазерной автофокусировки. Два главных модуля будут иметь разрешение 48 мегапикселей.
Два других модуля – это широкоугольный объектив, а также телезум. Источник сообщает, что телемодуль смартфона позволит осуществлять 3,3-кратное оптическое увеличение.
При этом, когда за комментариями обратились к генеральному директору и соучредителю OnePlus Питу Лау, тот не подтвердил утечку и не указал, что аналогичная система камер будет доступна на стандартном OnePlus 9. Но Лау уже официально заявил, что одна из целей OnePlus на 2021 год — сосредоточиться на качестве камеры.
Кроме того, по слухам, OnePlus 9 Pro получит процессор Qualcomm Snapdragon 888, беспроводную зарядку мощностью 45 Вт и проводную зарядку на 65 Вт.
Презентация аппаратов OnePlus 9 ожидается в марте. В семейство, по слухам, войдут базовая версия OnePlus 9, более мощная модификация OnePlus 9 Pro и упрощенный вариант OnePlus 9 Lite.
Добавим, компания, которая полностью называется Victor Hasselblad AB, была основана в 1847 году и все еще остается частной семейной компанией. В 1962 году NASA начало использовать камеры Hasselblad в своих космических полетах. В частности, несколько аппаратов Hasselblad сейчас находятся на Луне, где их оставили астронавты программы Аполлон.
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