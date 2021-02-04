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В метро Киева установят еще три сотни камер видеонаблюдения

В метро Киева установят еще три сотни камер видеонаблюдения

В метро Киева в течение 2021 года появятся еще 305 камер видеонаблюдения. Они будут размещены на переходных, конечных и самых публичных станциях подземки.

Об этом сообщает КГГА.

Как отмечается, новые камеры будут распознавать лица пассажиров и проверять, как в подземке соблюдают карантин.

«Доступ к видео с камер имеют именно правоохранители и используют данные для розыска людей, раскрытия и предупреждения преступлений. Кроме того, техника будет служить для мониторинга соблюдения требований профилактических и противоэпидемических мероприятий во время пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.

Так, новые камеры видеонаблюдения будут иметь такой интеллектуальный функционал:

  • 140 обзорных камер;
  • 90 с функцией распознавания лиц;
  • 75 с функциями распознавания лиц и термального скрининга.

Напомним, в прошлом году киевским метро воспользовались 279,4 млн пассажиров, что на 56% меньше, чем в 2019 году. Самая загруженная станция — «Академгородок», станция «Лесная» — вторая по пассажиропотоку. Меньше всего пассажиров на станции «Днепр».

По материалам ТСН
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