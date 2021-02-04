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Европейское космическое агентство впервые за последние 11 лет открывает набор астронавтов

Европейское космическое агентство впервые за последние 11 лет открывает набор астронавтов

Европейское космическое агентство ищет новых астронавтов. Вакансия будет открыта с 31 марта по 28 мая 2021 года.

Об этом сообщает организация ESA.

Агентство было основано в 1975 году. Сейчас в составе организации представители крупнейших европейских стран — Франции, Германии, Италии, Великобритании, Испании, Швейцарии и других. Штаб-квартира находится в Париже.

Набор астронавтов не проходил уже 11 лет, однако сейчас агентство хочет пополнить ряды новобранцами.

«Впервые за 11 лет агентство ищет новых астронавтов. Эти новобранцы будут работать вместе с имеющимися астронавтами, когда Европа вступит в новую эру освоения космоса».

Представители организации заявили, что хотят достичь гендерного баланса в рядах астронавтов. Поэтому женщин призывают активнее подавать заявки на вступление в отряд.

«Мы стремимся расширить гендерное разнообразие в наших рядах. Мы должны смотреть шире, чем когда-либо прежде. Этот процесс набора является первым шагом, и я с нетерпением жду возможности наблюдать, как в ближайшие годы агентство будет развиваться во всех областях космических исследований и инноваций совместно с нашими международными партнерами», — сказал Йохан-Дитрих Вйорнер, директор ЕКА.

Сейчас в рядах Европейского космического агентства есть только одна женщина — итальянка Саманта Кристофоретти. Она поставила рекорд продолжительности полета среди женщин и всех астронавтов ЕКА.

По материалам ТСН
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