Европейское космическое агентство впервые за последние 11 лет открывает набор астронавтов

Европейское космическое агентство ищет новых астронавтов. Вакансия будет открыта с 31 марта по 28 мая 2021 года.

Об этом сообщает организация ESA.

Агентство было основано в 1975 году. Сейчас в составе организации представители крупнейших европейских стран — Франции, Германии, Италии, Великобритании, Испании, Швейцарии и других. Штаб-квартира находится в Париже.

Набор астронавтов не проходил уже 11 лет, однако сейчас агентство хочет пополнить ряды новобранцами.

«Впервые за 11 лет агентство ищет новых астронавтов. Эти новобранцы будут работать вместе с имеющимися астронавтами, когда Европа вступит в новую эру освоения космоса».

Представители организации заявили, что хотят достичь гендерного баланса в рядах астронавтов. Поэтому женщин призывают активнее подавать заявки на вступление в отряд.

«Мы стремимся расширить гендерное разнообразие в наших рядах. Мы должны смотреть шире, чем когда-либо прежде. Этот процесс набора является первым шагом, и я с нетерпением жду возможности наблюдать, как в ближайшие годы агентство будет развиваться во всех областях космических исследований и инноваций совместно с нашими международными партнерами», — сказал Йохан-Дитрих Вйорнер, директор ЕКА.

Сейчас в рядах Европейского космического агентства есть только одна женщина — итальянка Саманта Кристофоретти. Она поставила рекорд продолжительности полета среди женщин и всех астронавтов ЕКА.