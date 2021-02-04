По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (46,107 млн грн и 45,201 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (44 и 43), максимальный курс продажи доллара 28,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,70−27,71 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 87 активных заявок по доллару на сумму 91,308 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,8000 — 7 777
27,7500 — 2 222
27,7500 — 9 000
27,7100 — 45 555
27,7100 — 99 999
27,7100 — 50 000
27,7100 — 55 555
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,6900 — 50 000
27,7000 — 13 000
27,7000 — 8 000
27,7100 — 40 777
27,7200 — 50 000
27,7200 — 30 000
27,7200 — 10 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,7578 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,6939 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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