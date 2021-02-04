«Северный поток-2» планируют достроить в водах Дании до конца апреля

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство двух ниток газопровода «Северный поток-2» в водах Дании до конца апреля 2021 года. Также нужно достроить еще 30 километров в водах Германии.
Об этом сообщило агентство Reuters.
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В водах Дании нужно проложить около 120 километров газопровода.
После завершения прокладки труб в немецких водах трубопровод сможет выйти на берег в немецком городе Любмин, вблизи Грайфсвальда.
Напомним, министр экономики Германии выступил против отказа от достройки «Северного потока-2». По его словам, в таком случае немецкие компании потеряют «гигантские инвестиции».
Кроме того, СМИ пишут, что Германия может отказаться от газопровода «Северный поток-2» после завершения каденции канцлера Ангелы Меркель.
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