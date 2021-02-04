День финансов: Идея для Альфы, вопрос COVID-паспортов, ошибки при продаже квартиры

Понедельник, 8 февраля. Идея для Альфы и ошибки, которые не стоит повторять при продаже квартиры.

Альфа-Банк покупает Идея Банк? В СМИ появилась информация, что генеральный менеджер Альфа-Банка Рафал Ющак договорился с владельцем Idea Bank Лешеком Чарнецким о продаже. Стороны планируют закрыть сделку до конца лета 2021. В то же время в пресс-службе Альфа-Банка информацию о сделке не комментируют.

Лепта ФЛП для Украины. По данным сайта Опендатабот, в Украине зарегистрировано почти 2 миллиона предпринимателей. Доход с одного предпринимателя за год составляет 14 452 грн. Годовой доход для государства от всех предпринимателей при этом составляет более 27,6 млрд грн. Также, по данным портала, за восемь лет поступления от ФЛП в бюджет выросли в 24 раза!

Без вакцинации — без возможностей? Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Европа точно не предоставит возможности путешествовать, если у человека нет вакцинирования.

Нужно будет вакцинироваться, если люди хотят выехать на отдых или заработки. Президент также отметил, что пока не знает, сколько стран будут вводить так называемые COVID-паспорта.

Пока же Ryanair изменил условия бесплатной онлайн-регистрации. Авиакомпания разрешила регистрироваться онлайн пассажирам, которые не оплатили выбор места, только за 24 часа до вылета. Если пассажир купил билет с включенным выбором места или оплатил место заранее, он сможет зарегистрироваться и получить посадочный талон за 60 дней до вылета. Прежним осталось время закрытия регистрации — за 2 часа до времени вылета по расписанию.

Упрощение для субсидиантов. Клиентам, которые получают субсидии или льготы, не нужно будет лично посещать или уведомлять Управление социальной защиты населения о смене поставщика и ежемесячную цену газа, так как теперь между поставщиками и органами соцзащиты налажен обмен данными в электронном формате. Смена поставщика газа не влияет на льготы и субсидии, которые начислялись клиенту до этого.

В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко посоветовал киевлянам, как можно сэкономить на коммуналке. По словам мэра Киева, платить меньше можно с помощью программных мер по энергоэффективности зданий. В такой программе город оплачивает 70% стоимости работ, жители — 30%. В результате стоимость коммунальных услуг может быть меньше на 40%.

Квартирный вопрос. На нашем YouTube-канале Finance.ua вышло новое видео с советами для тех, кто хочет продать свою квартиру. Смотрите по ссылке ниже, каких ошибок важно не допустить. И как продать квартиру за минимальное количество времени, получив при этом наибольшую выгоду: