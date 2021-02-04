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Пятерка самых популярных электрокаров в Украине (инфографика)

Пятерка самых популярных электрокаров в Украине (инфографика)

В январе украинцы приобрели и зарегистрировали 502 автомобиля на электротяге, что на 21% меньше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствует статистика Укравтопрома.

Из этого количества легковых электромобилей было 469 шт., а 33 авто – коммерческие. Доля новых машин на январском рынке легковых электромобилей составила почти 10% против 6% в 2020 году.

Самые популярные электрокары среди украинцев:

  • самым популярным легковым автомобилем на рынке полностью электрических авто стал CHEVROLET Bolt – 133 авто;
  • NISSAN Leaf, многолетний лидер, был вытеснен предыдущей моделью на второе место – 107 проданных автомобилей;
  • продолжили список январской пятерки самых популярных электрокаров в Украине представители марки Tesla: Model 3 – 34 шт., Model S – 24 шт. и Model X – 21 шт.

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В коммерческом сегменте рынка новыми были только 2 автомобиля и оба модели MAN eTGE. А самым востребованным автомобилем среди коммерческих машин на аккумуляторных источниках питания остается RENAULT Kangoo Z.E. За месяц 26 электрических Kangoo (все с пробегом) пополнили украинский автопарк.

Справка Finance.ua:

  • За 2020 год украинцы приобрели в автосалонах 85 тыс. авто на общую сумму 2,6 млрд долларов США.
  • Кстати, мы рассказывали об ОСАГО – обязательном страховании социальной ответственности, которое должны получить водители до регистрации автомобиля. Какие штрафы предусмотрены за отсутствие страховки на авто в Украине – читайте по ссылке.

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По материалам Finance.UA
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