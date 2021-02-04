Пятерка самых популярных электрокаров в Украине (инфографика)

В январе украинцы приобрели и зарегистрировали 502 автомобиля на электротяге, что на 21% меньше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствует статистика Укравтопрома.
Из этого количества легковых электромобилей было 469 шт., а 33 авто – коммерческие. Доля новых машин на январском рынке легковых электромобилей составила почти 10% против 6% в 2020 году.
Самые популярные электрокары среди украинцев:
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В коммерческом сегменте рынка новыми были только 2 автомобиля и оба модели MAN eTGE. А самым востребованным автомобилем среди коммерческих машин на аккумуляторных источниках питания остается RENAULT Kangoo Z.E. За месяц 26 электрических Kangoo (все с пробегом) пополнили украинский автопарк.
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