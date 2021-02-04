Суд оставил без движения иск Боголюбова о возврате акций ПриватБанка

Хозяйственный суд г. Киева, рассмотрев 8 февраля дело по иску бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова к этому финучреждению об истребовании акций банка, предоставил истцу 10 дней на устранение недостатков, которые содержатся в исковом заявлении.

Об этом на брифинге после заседания суда сказал адвокат ПриватБанка Андрей Пожидаев.

«Сегодня (8 февраля — ред.) было принято постановление об оставлении без движения искового заявления (об истребовании акций ПриватБанка — ред.). В рамках судебного заседания было установлено, что истец подал исковое заявление с определенными процессуальными нарушениями, а именно не указал всех необходимых реквизитов, которые должны быть в исковом заявлении. Это обстоятельство было исследовано, и судом было принято решение оставить заявление без движения и предоставить истцу 10 дней на устранение этих недостатков», — сказал Пожидаев.

По его словам, если недостатки не будут устранены истцом, то исковое заявление останется без рассмотрения.

«Если истец устранит недостатки, и суд признает такое устранение надлежащим, то будет назначено заседание, а его дата проведения будет определена отдельным постановлением», — отметил Пожидаев.

Напомним, в 2020 году бизнес-партнер Игоря Коломойского, бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов обратился в Хозяйственный суд г. Киева с четырьмя исками, в которых оспаривает национализацию банка. В одном иске Боголюбов просит суд определить уставный капитал ПриватБанка в размере 21,256 млрд грн (это показатель, который был до национализации банка), а также свою долю в нем — 33,2525% (пакет акций, прямым владельцем которого Боголюбов был до национализации). В другом иске Боголюбов просит суд истребовать из владения государства в лице Кабмина 33,2525% от общего количества выпущенных акций ПриватБанка, принадлежащие на праве частной собственности Боголюбову по состоянию на 18 декабря 2016 года, а также обязать Укрэксимбанк выполнить депозитарную операцию списания этих акций со счета в ценных бумагах государства на счет Боголюбова в депозитарном учреждении ООО «Солид Днепр».

Кабинет Министров 18 декабря 2016 года, ссылаясь на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых в то время были Коломойский и Боголюбов, принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. В рамках национализации банка его обязательства перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменяны на акции допэмиссии банка.

После национализации государство докапитализировало ПриватБанк на 155 млрд грн. Портфель неработающих кредитов ПриватБанка, который классифицируется как связанный с предыдущими владельцами, на 31 декабря 2018 года оценивали в 212,795 млрд грн.

Экс владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях). Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 г. по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка. В ответ на это Кабмин, НБУ и ПриватБанк обжаловали это решение. А 15 октября 2019 года ПриватБанк одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова. Судьи решили, что ПриватБанк имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 млрд долл.

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