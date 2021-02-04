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Кулеба рассказал, когда будет подписано соглашение об «открытом небе» с ЕС

Кулеба рассказал, когда будет подписано соглашение об «открытом небе» с ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Радио Свобода, когда будет подписано соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским союзом, которое также называют соглашением об «открытом небе».

По словам министра, сейчас рассматривается два варианта развития событий.

«Можно подписать его на саммите, торжественно, как прорывной документ. А можно не ждать саммита и в рабочем порядке его подписать. Я думаю, что мы примем решение. В любом случае, давайте говорить откровенно, в условиях COVID-19 и всех ограничений на путешествия это не что-то такое, что мгновенно повлияет на рынок. Еще и процедура ратификации предусматривается. Но я абсолютно уверен, что, несмотря на все эти повороты и сложности, соглашение об общем пространстве будет подписано», — отметил Кулеба.

Единственным препятствием для подписания соглашения в феврале этого года стали юридические противоречия, над исправлением которых сейчас работают юристы ЕС, пояснил министр.

«Реально, один из тех случаев, когда не мы, а они просто затормозили на пустом месте сугубо по юридическо-бюрократическим вопросам. Скажу честно, без всяких дипломатических реверансов, мы должны были подписать САП, об Общем авиационном пространстве, на этом совете ассоциаций (11 февраля — ред.). На всех уровнях были даны эти заверения. В последний момент юристы Еврокомиссии говорят: „Нет проблем, кроме юридических: надо убрать из текста упоминания того, чего уже не существует в природе“. То есть нормативно-правовых актов, которые за эти 13 лет просто перестали действовать. Это чрезвычайно неприятная ситуация, но на всех уровнях дали заверения, что сейчас Европейский Союз это все исправит», — резюмировал Кулеба.

Переговоры о совместном авиационном пространстве с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения долгое время было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией относительно статуса аэропорта Гибралтара.

Соглашение об «Открытом небе» начало действовать в 2002 году. Оно призвано поднять уровень международной стабильности путем разрешения странам-подписантам проводить разведывательные полеты над своими территориями.

По материалам Радио Свобода
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