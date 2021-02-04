По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (45,568 млн грн и 49,154 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (50 и 47), максимальный курс продажи доллара 27,95 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,81−27,82 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 87 активных заявок по доллару на сумму 94,722 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,9500 — 7 777
27,9000 — 2 222
27,8300 — 888
27,8200 — 35 000
27,8200 — 20 000
27,8100 — 35 000
27,8000 — 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,8000 — 30 000
27,8100 — 20 000
27,8200 — 55 555
27,8200 — 120 000
27,8200 — 25 000
27,8200 — 20 000
27,8200 — 30 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,8427 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,7845 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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