0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 181 0

Мошенники «портят» банкоматы в Украине: как проверить банкомат

Мошенники «портят» банкоматы в Украине: как проверить банкомат

В Украине мошенники устанавливают на банкоматах специальные устройства (скимминг), которые позволяют воровать данные карты и создавать ее дубликаты. Вместе с тем на банкомате также устанавливают камеру или накладку на клавиатуру, которая позволяет узнать и пароль от карты.

Чаще всего такие устройства устанавливают на тех банкоматах, которые находятся на улицах, в торговых точках без постоянного присмотра. Самыми безопасными считаются банкоматы в отделениях банков. Там они находятся под постоянным присмотром.

Кроме того, если обычный клиент чаще всего не может определить наличие скимминга, то банковскому сотруднику сделать это легче. Скимминг выглядит как обычная магнитная лента, которую вставляют в разъем для считывания карты.

Перед тем как пользоваться банкоматом, стоит:

  • проверить, нет ли никаких накладок на клавиатуре;
  • нет ли съемных инструментов на разъеме для карты;
  • нет ли камер, которые направлены на клавиатуру.

Когда вводите пароль, лучше прикрывать клавиатуру рукой. Кроме того, помимо скимминга мошенники используют в банкоматах и специальных клейкие ленты, которые «захватывают» часть налички. Поэтому после того, как получили деньги, их сразу же нужно пересчитать.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.