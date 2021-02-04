Мошенники «портят» банкоматы в Украине: как проверить банкомат

В Украине мошенники устанавливают на банкоматах специальные устройства (скимминг), которые позволяют воровать данные карты и создавать ее дубликаты. Вместе с тем на банкомате также устанавливают камеру или накладку на клавиатуру, которая позволяет узнать и пароль от карты.

Чаще всего такие устройства устанавливают на тех банкоматах, которые находятся на улицах, в торговых точках без постоянного присмотра. Самыми безопасными считаются банкоматы в отделениях банков. Там они находятся под постоянным присмотром.

Кроме того, если обычный клиент чаще всего не может определить наличие скимминга, то банковскому сотруднику сделать это легче. Скимминг выглядит как обычная магнитная лента, которую вставляют в разъем для считывания карты.

Перед тем как пользоваться банкоматом, стоит:

проверить, нет ли никаких накладок на клавиатуре;

нет ли съемных инструментов на разъеме для карты;

нет ли камер, которые направлены на клавиатуру.

Когда вводите пароль, лучше прикрывать клавиатуру рукой. Кроме того, помимо скимминга мошенники используют в банкоматах и специальных клейкие ленты, которые «захватывают» часть налички. Поэтому после того, как получили деньги, их сразу же нужно пересчитать.