Минфин изменил форму отчета о заключении форвардного контракта

Министерство финансов обновило форму сообщения о заключении форвардного, фьючерсного контракта.
По данным Минфина, отныне налогоплательщики должны подавать сообщение о заключении форвардного, фьючерсного контракта или контракта на ведение операций с сырьевыми товарами по новой форме.
Соответствующие нормы утверждены приказом Минфина № 840 от 31 декабря 2020 года, который вступил в силу 5 февраля 2021 года.
Действие приказа распространяется на налогоплательщиков, которые ведут контролируемые операции на основании форвардного, фьючерсного контракта или контракта на ведение операций с сырьевыми товарами.
Документ был разработан во исполнение требований закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс по совершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» от 16 января 2020 года № 466-IX.
Для контролируемых операций с сырьевыми товарами установление соответствия условий контролируемых операций принципу «вытянутой руки» производится по методу сравнительной неконтролируемой цены.
Под сырьевыми товарами подразумеваются товары, для которых не связанные лица в качестве ориентира (эталона) для установления цены неконтролируемых операций используют котировальные цены. Перечень сырьевых товаров утвержден правительственным постановлением № 1221 от 9 декабря 2020 года.
Форвардный или фьючерсный контракт — это договор, который удостоверяет обязательство лица приобрести (продать) базовый актив в определенное время и на определенных условиях в будущем, с фиксацией цен продажи при заключении такого договора. Базовым активом (предметом договора) могут быть ценные бумаги, материальные или нематериальные активы, а также денежные средства.
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