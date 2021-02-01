День финансов: гектары после открытия рынка, и прогноз по курсу от правительства

Пятница, 5 февраля, дала понять, насколько ценна украинская земля, и что можно ждать от гривны до 2024 года.
Курс гривны по сценарию правительства. Как указано в сценарии развития экономики, разработанном в правительстве, до 2024 года ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн/долл. по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн/долл. — по пессимистическому.
Переход на электронные трудовые книжки. Верховная Рада приняла закон, который уменьшит расходы работодателей на ведение бумажного документооборота и упростит доступ к информации о приобретенном стаже работников. Депутаты уверяют, это поможет устранить риски и негативные последствия потери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ.
Любимые банки фрилансеров. Сервис Freelancehunt подсчитал, картами каких финучреждений в 2020-м чаще всего пользовались заказчики услуг и на какие карты получали оплату исполнители. Фаворитом остается по прежнему ПриватБанк — его выбирают 72% исполнителей. А на втором месте расположился monobank с долей в 22%. ТОП-5 банков у фриласеров и заказчиков. Кстати, Верховная Рада также приняла сегодня закон о дистанционной работе.
Расходы на рождение ребёнка. Аналитики подсчитали, сколько могут составить траты, связанные с появлением ребёнка — набор одежды во время беременности, сумка в роддом, оснащение дома при подготовке к появлению новорождённого и его содержание в течение первого года жизни.
Стоимость самых маленьких квартир
Цена украинской земли в 2021 году. Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, стоимость одного гектара после открытия с 1 июля 2021-го рынка сельскохозяйственных земель составит около $ 2 тыс. Но, по его словам, среди участников рынка предпосылок к большому спросу на наделы нет.
Напоследок, хорошие новости! Если вы не понимаете, почему банки отказывают в выдаче кредита, или беспокоитесь, что на вас могли оформить заем мошенники… Портал Finance.ua, в партнерстве с одним из крупнейших кредитных бюро Украины — ПВБКИ, создал сервис, который позволяет проверять и отслеживать онлайн изменения в кредитной истории.
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