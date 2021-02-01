Empire State Building полностью переходит на ветровую энергию

Компания The Empire State Realty Trust (ESRT), которая владеет небоскребом Empire State Building, а также другими зданиями в Нью-Йорке, решила полностью перейти на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
Как передает The Washington Post, такое решение было принято благодаря подписанному контракту о приобретении ветроэнергетики с Green Mountain Energy и Direct Energy.
Реализация трехлетних контрактов обеспечит около 300 млн киловатт-часов электроэнергии для ESRT площадью более 10 миллионов квадратных футов. Этого достаточно, чтобы осветить каждый дом в штате Нью-Йорк на месяц.
По информации издания, такого количества вполне достаточно, чтобы покрыть общее потребление энергии, необходимое для эксплуатации зданий.
При этом, как отмечает The Washington Post, переход на ВИЭ позволит ESRT не производить порядка 450 млн фунтов углекислого газа (свыше 204 млн кг). Для сравнения: примерно столько СО2 выделяют все такси Нью-Йорка в течение года.
В издании добавили, что энергия, необходимая для эксплуатации зданий, является одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов в США.
102-этажный Empire State Building был построен на Пятой авеню в 1931 году и до открытия Северной башни Всемирного торгового центра являлся самым высоким зданием в мире.
В 2009 году в высотке общей площадью 269 тысяч квадратных метров была проведена масштабная реконструкция.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными9 ч. назад - 534 12
Где следить за своей кредитной историей: бесплатный сервис9 ч. назад - 13037 9
Цены на газ для населения вырастут на 20% – прогноз правительства5 ч. назад - 1195 7
Сколько стоят самые маленькие квартиры в ЖК Киева (инфографика)10 ч. назад - 3796 6
В Кабмине рассказали о переговорах по второму траншу МВФ6 ч. назад - 250 3
Где следить за своей кредитной историей: бесплатный сервис9 ч. назад - 13037 9
Сколько стоят самые маленькие квартиры в ЖК Киева (инфографика)10 ч. назад - 3796 6
Названы самые популярные банки у украинских фрилансеров (инфографика)11 ч. назад - 3360 1
ФГВФЛ возобновил контроль над одним из крупнейших зомби-банков11 ч. назад - 1729
Межбанк: почему интрига только нарастает8 ч. назад - 1572
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбитуВчера, 10:55 - 118
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)Позавчера, 15:33 - 348
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 893
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 903
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1673