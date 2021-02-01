Empire State Building полностью переходит на ветровую энергию

Компания The Empire State Realty Trust (ESRT), которая владеет небоскребом Empire State Building, а также другими зданиями в Нью-Йорке, решила полностью перейти на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Как передает The Washington Post, такое решение было принято благодаря подписанному контракту о приобретении ветроэнергетики с Green Mountain Energy и Direct Energy.

Реализация трехлетних контрактов обеспечит около 300 млн киловатт-часов электроэнергии для ESRT площадью более 10 миллионов квадратных футов. Этого достаточно, чтобы осветить каждый дом в штате Нью-Йорк на месяц.

По информации издания, такого количества вполне достаточно, чтобы покрыть общее потребление энергии, необходимое для эксплуатации зданий.

При этом, как отмечает The Washington Post, переход на ВИЭ позволит ESRT не производить порядка 450 млн фунтов углекислого газа (свыше 204 млн кг). Для сравнения: примерно столько СО2 выделяют все такси Нью-Йорка в течение года.

В издании добавили, что энергия, необходимая для эксплуатации зданий, является одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов в США.

102-этажный Empire State Building был построен на Пятой авеню в 1931 году и до открытия Северной башни Всемирного торгового центра являлся самым высоким зданием в мире.

В 2009 году в высотке общей площадью 269 тысяч квадратных метров была проведена масштабная реконструкция.