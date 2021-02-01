0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 98 0

Empire State Building полностью переходит на ветровую энергию

Empire State Building полностью переходит на ветровую энергию

Компания The Empire State Realty Trust (ESRT), которая владеет небоскребом Empire State Building, а также другими зданиями в Нью-Йорке, решила полностью перейти на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Как передает The Washington Post, такое решение было принято благодаря подписанному контракту о приобретении ветроэнергетики с Green Mountain Energy и Direct Energy.

Реализация трехлетних контрактов обеспечит около 300 млн киловатт-часов электроэнергии для ESRT площадью более 10 миллионов квадратных футов. Этого достаточно, чтобы осветить каждый дом в штате Нью-Йорк на месяц.

По информации издания, такого количества вполне достаточно, чтобы покрыть общее потребление энергии, необходимое для эксплуатации зданий.

При этом, как отмечает The Washington Post, переход на ВИЭ позволит ESRT не производить порядка 450 млн фунтов углекислого газа (свыше 204 млн кг). Для сравнения: примерно столько СО2 выделяют все такси Нью-Йорка в течение года.

В издании добавили, что энергия, необходимая для эксплуатации зданий, является одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов в США.

102-этажный Empire State Building был построен на Пятой авеню в 1931 году и до открытия Северной башни Всемирного торгового центра являлся самым высоким зданием в мире.

В 2009 году в высотке общей площадью 269 тысяч квадратных метров была проведена масштабная реконструкция.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.