Более 70% вкладчиков банка «Аркада» уже получили гарантированное возмещение

Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатил уже более 184 млн грн вкладчикам неплатежеспособного банка «Аркада». Это 71,1% общей суммы выплат гарантированного возмещения по вкладам, которые не превышают 200 тыс. грн и полностью гарантированы государством.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Вкладчики банка «Аркада» могут быстро и удобно получить свои деньги через любое отделение каждого из банков-агентов Фонда, присоединившихся к автоматизированной системе выплат: АО «Кредобанк», АО «ПРАВЭКС-БАНК», ПАО «Альфа-Банк», АБ «Укргазбанк», ПАО «ПУМБ», АО «Таскомбанк», ПАО «Идея Банк», АБ «Пивденный», АО КБ «ПриватБанк», ПАО «Универсал Банк» и АО «Ощадбанк».
Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в один из указанных банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером.
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