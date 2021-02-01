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Более 70% вкладчиков банка «Аркада» уже получили гарантированное возмещение

Более 70% вкладчиков банка «Аркада» уже получили гарантированное возмещение

Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатил уже более 184 млн грн вкладчикам неплатежеспособного банка «Аркада». Это 71,1% общей суммы выплат гарантированного возмещения по вкладам, которые не превышают 200 тыс. грн и полностью гарантированы государством.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Вкладчики банка «Аркада» могут быстро и удобно получить свои деньги через любое отделение каждого из банков-агентов Фонда, присоединившихся к автоматизированной системе выплат: АО «Кредобанк», АО «ПРАВЭКС-БАНК», ПАО «Альфа-Банк», АБ «Укргазбанк», ПАО «ПУМБ», АО «Таскомбанк», ПАО «Идея Банк», АБ «Пивденный», АО КБ «ПриватБанк», ПАО «Универсал Банк» и АО «Ощадбанк».

Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в один из указанных банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером.

Справка Finance.ua:

  • С 11 сентября 2020 года Фонд начал выплаты средств вкладчикам банка «Аркада» по договорам банковского счета и договорам банковского вклада, срок действия которых истек до введения в учреждение временной администрации. А с 29 сентября 2020 г. Фонд перешел к выплатам по договорам банковского вклада независимо от истечения их срока действия.
  • Фонд продолжает процедуру ликвидации банка «Аркада», которая была начата 25 сентября 2020 г. и продлится до 24 сентября 2023 г. включительно. Банк был отнесен к категории неплатежеспособных на основании решения Национального банка Украины от 25 августа 2020 года.
По материалам Finance.UA
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