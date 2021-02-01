По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (48,431 млн грн и 50,449 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (54 и 43), максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,86−27,87 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 97 активных заявок по доллару на сумму 98,880 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

28,0000 — 7 777

27,9000 — 7 000

27,8700 — 35 000

27,8600 — 99 999

27,8600 — 100 000

27,8600 — 100 000

27,8600 — 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,8800 — 10 000

27,8900 — 111 000

27,8900 — 10 000

27,8900 — 20 000

27,8900 — 77 777

27,8900 — 15 000

27,8900 — 20 777

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,9071 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,8539 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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