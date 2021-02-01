Субвенция местным бюджетам: Зависимость от «пожеланий» нардепов усилится

В порядке и условиях предоставления субвенции из госбюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий, изменения в которых-е Кабмин утвердил 3 февраля, еще больше усилится зависимость распределения субвенции от «пожеланий» депутатов.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики в Telegram.

«На эту субвенцию в госбюджете-2021 запланированы рекордные 6 млрд грн.

Ключевое замечания к этой субвенции — высокая зависимость ее распределения от «пожеланий» депутатов. Отныне эта зависимость еще больше усилится", — подчеркивают эксперты.

В частности:

Убирается норма об обязательности критерия распределения 80% средств с учетом численности населения, проживающего в соответствующем регионе.

Согласно закону о госбюджете, Минфин должен создать комиссию по распределению этой субвенции. А теперь в нее должны войти народные депутаты — члены Комитета ВРУ по вопросам бюджета, при этом — не менее 50% состава комиссии. Ранее требования к включению депутатов в состав комиссии не было.

Предложения по объектам и мероприятиям, которые будут финансироваться за счет субвенции, Комиссии будут предоставлять народные депутаты и ОГА . И если раньше Комиссия «предоставляла рекомендации», то сейчас она уже «принимает решение» о включении перечня предложений к проекту акта (который будет принимать Кабмин).

«Следовательно, влияние нардепов и здесь растет», — отмечают в КШЭ.