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В "Слуге народа" назвали свою концепцию экономической политики

В "Слуге народа" назвали свою концепцию экономической политики

Партия «Слуга народа» строит украинскую экономику на принципах открытости, справедливости и современности.

Об этом рассказал глава политсилы Александр Корниенко в эфире телеканала «Украина24».

«Открытая экономика — это когда рынки открыты, а регулирования достаточно, чтобы они могли работать. Однако государство может делать определенные интервенции, как мы увидели на примере тарифов. Когда рынок плохо срабатывает, то государство может вмешиваться», — пояснил он.

Вторым принципом экономической политики политсилы Корниенко называет справедливость. По его словам, бизнес любого масштаба должен быть честным.

«Если ты честно делаешь, тогда к тебе нет вопросов. Если нет — вопросы будут. И это будет касаться всех масштабов. Если это крупный бизнес — государство борется с монополизмом и политической коррупцией. Если средний — борьба с выводом бизнеса из тени, с офшоризацией. Если мелкий бизнес — с уклонением от уплаты налогов», — пояснил глава «Слуги народа».

Третьим принципом, говорит Корниенко, является современная экономика.

«Мы должны сконцентрироваться на тех отраслях, которые в современном мире дают дополнительную стоимость и позволяют охватывать новые рынки. Например, мне нравится то, что мы делаем в области диджитализации — новые электронные паспорта и тому подобное», — добавил он.

Политик считает, что Украина должна использовать 2021-й год по максимуму, чтобы заложить основы для дальнейшего роста экономики.

Для этого «Слуга народа» планирует принять ряд законов и воплотить реформы, которые будут стимулировать экономический рост.

В частности, провести амнистию капиталов через подачу «нулевой декларации». Это означает, что государство даст возможность вывести «в белую» заработанные состояния, с которых не был уплачен налог на протяжении всего периода независимости Украины, объясняет Корниенко.

Кроме того, в партии планируют активно работать над развитием цифрового государства и внедрением режима paperless.

Также в планах партии поддержать инициативу Министерства цифровой трансформации по внедрению электронной регистрации места жительства, говорит Корниенко.

«Возможность изменить место регистрации электронным способом — это гвоздь в гроб советского „крепостного права“, прописки. Этот шаг будет стимулировать мобильность трудовых ресурсов и более четкое распределение государственных ресурсов. Потому что государство четко будет знать, сколько и где именно в стране живет людей, которым нужны госуслуги и помощь», — утверждает глава президентской политсилы.

По мнению Корниенко, будут способствовать экономическому росту и начатые в прошлом году реформы. Это урегулирование рынка земли, азартных игр, спирта и янтаря.

По материалам РБК-Украина
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