Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, которым разрешается использование цифровых паспортов наравне с бумажными. ID-картами сегодня могут пользоваться примерно 5 млн украинцев, а заграничным паспортом в смартфоне — до 16 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

«Минцифра строит цифровое государство, которое превращает государство в удобный сервис для людей. Украина — одна из первых стран в мире, которая в апреле прошлого года запустила цифровые паспорта в мобильном приложении Дія», — говорится в сообщении.

Как отмечается, украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными.

«Вариантов не принять Дію больше не будет»,-отметил вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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До этого пользование паспортами в Дія регулировалось постановлением Кабинета Министров. Принятие этого законопроекта повышает статус использования е-паспортов на юридическом уровне.

«Законопроект № 4355 отражает результаты экспериментального проекта по использованию цифровых паспортов в мобильном приложении Дія. Принятие законопроекта — это первый шаг к введению безбумажного режима в Украине, ведь паспорт является основным документом при получении услуг. Использование е-паспортов значительно упростит жизнь гражданам и даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства», — отметил председатель Комитета цифровой трансформации Михаил Крячко.

Где можно будет предъявлять цифровые паспорта:

на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

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