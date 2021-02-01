Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, которым разрешается использование цифровых паспортов наравне с бумажными. ID-картами сегодня могут пользоваться примерно 5 млн украинцев, а заграничным паспортом в смартфоне — до 16 млн.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
«Минцифра строит цифровое государство, которое превращает государство в удобный сервис для людей. Украина — одна из первых стран в мире, которая в апреле прошлого года запустила цифровые паспорта в мобильном приложении Дія», — говорится в сообщении.
Как отмечается, украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными.
«Вариантов не принять Дію больше не будет»,-отметил вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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До этого пользование паспортами в Дія регулировалось постановлением Кабинета Министров. Принятие этого законопроекта повышает статус использования е-паспортов на юридическом уровне.
«Законопроект № 4355 отражает результаты экспериментального проекта по использованию цифровых паспортов в мобильном приложении Дія. Принятие законопроекта — это первый шаг к введению безбумажного режима в Украине, ведь паспорт является основным документом при получении услуг. Использование е-паспортов значительно упростит жизнь гражданам и даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства», — отметил председатель Комитета цифровой трансформации Михаил Крячко.
Где можно будет предъявлять цифровые паспорта:
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