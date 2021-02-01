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Кабмин повысит конкурентность украинских товаров новым логотипом

Кабмин повысит конкурентность украинских товаров новым логотипом

Кабмин утвердил форму, описание и правила использования национального логотипа авторизованных экономических операторов (АЭО) и форму сертификата АЭО, сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

На законодательном уровне утверждение логотипа закрепляет для предприятий, получивших авторизацию, возможность позиционировать себя как АЭО на внутреннем и внешнем рынках. Это позволит им повысить конкурентоспособность, обозначить свой авторизованный статус и улучшить имидж на внешних рынках.

Относительно сертификата АЭО, то он предоставляется Гостаможслужбой бесплатно по обращению руководителя предприятия после получения авторизации, и удостоверяет статус АЭО наравне с соответствующим приказом Гостаможслужбы.

По материалам УБР
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