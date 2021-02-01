Пенсионный фонд завершил финансирование единовременного пособия в 8 тысяч

Пенсионным фондом Украины завершено финансирование единовременной материальной помощи в размере 8000 гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в FACEBOOK.

Сколько людей получили деньги? По состоянию на 3 февраля 2021 г. Пенсионным фондом Украины профинансировано 201,0 млн грн для обеспечения выплаты единовременной материальной помощи 25 126 лицам.

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Напомним, выплаты производились согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13.01.2021 № 20 «Вопрос завершения предоставления единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут лишиться доходов в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер, в 2021 году».

Справка Finance.ua:

8 декабря Президент Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной Радой закон о поддержке людей и бизнеса в период действия карантинных ограничений.

В Офисе крупных налогоплательщиков ГНС сообщили, кому из получателей «карантинной» помощи от правительства придется ее вернуть на счета государства.