Пенсионный фонд завершил финансирование единовременного пособия в 8 тысяч

Пенсионным фондом Украины завершено финансирование единовременной материальной помощи в размере 8000 гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в FACEBOOK.
Сколько людей получили деньги? По состоянию на 3 февраля 2021 г. Пенсионным фондом Украины профинансировано 201,0 млн грн для обеспечения выплаты единовременной материальной помощи 25 126 лицам.
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Напомним, выплаты производились согласно постановлению Кабинета Министров Украины от
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