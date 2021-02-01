В Украине предусмотрели компенсации за задержки пенсий и зарплат. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3817.
За документ проголосовали 323 парламентария.
Закон устанавливает исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, подлежащих компенсации в случае нарушения установленных сроков их выплаты:
В документе уточняется, какие именно доплаты и прочие выплаты входят в пенсию как вид дохода, потеря части которого компенсируется.
Кроме того, нардепы актуализировали перечень фондов общегосударственного обязательного социального страхования, средства которых используются для выплаты компенсации.
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