В Украине предусмотрели компенсации за задержки пенсий и зарплат. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3817.

За документ проголосовали 323 парламентария.

Закон устанавливает исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, подлежащих компенсации в случае нарушения установленных сроков их выплаты:

пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);

социальные выплаты;

стипендии;

заработная плата (денежное обеспечение);

сумма индексации денежных доходов граждан.

В документе уточняется, какие именно доплаты и прочие выплаты входят в пенсию как вид дохода, потеря части которого компенсируется.

Кроме того, нардепы актуализировали перечень фондов общегосударственного обязательного социального страхования, средства которых используются для выплаты компенсации.

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