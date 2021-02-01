День финансов: как покупать золото, и когда ждать ипотеку под 7%

В четверг, 4 февраля, поговорим о хорошем: золоте, курсе, доступной ипотеке.

Ипотека под 7% уже с марта. Премьер-министр Денис Шмыгаль обещает, что проект снижения ставок по ипотечному кредитованию до 7% годовых будет запущен с 1 марта 2021 года. И ипотеку, и финансовый лизинг жилья для социальных категорий под 5% правительство планирует запустить через Государственное ипотечное учреждение.

Добавим, что Верховная Рада сегодня приняла в целом законопроект № 1111 о финансовом лизинге, который усиливает защиту прав и законных интересов лизингополучателей и лизингодателей.

Прогноз по курсу гривны от Dragon Capital. Компания улучшила прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 5,3% и ожидает курса 28 грн/$ 1 на конец года. Средний курс ожидается на уровне 27,2 грн/$ 1. Напомним, аналитики Citi прогнозируют ослабление курса гривны к концу этого года до 29,47 грн/$ 1 при среднегодовом его значении 28,92 грн/$ 1. В следующем году — соответственно до 30,67 грн/$ 1 и 30,12 грн/$ 1.

О курсе гривны сегодня также рассказывал и наш финансовый эксперт Алексей Козырев в новом видео на YouTube-канале Finance.ua. Кроме того, он затронул темы о нерезидентах, МВФ, наличном рынке, а также о ценах на золото и серебро.

💡 Кстати, мы решили подробнее рассказать о том, как простой украинец может купить золото. Ведь аналитики прогнозируют, что в течение трех лет цена на золото может вырасти до 2600−2700 долл. за унцию. Оказывается, существует множество способов инвестиций в золото. У каждого свои плюсы и минусы.

Владельцев еврономеров пообещали не штрафовать. Временно. Как сообщает сообщество «АвтоЕвроСила», заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пообещал, что на период до голосования за законопроекты о доступной растаможке будет пауза на применение санкций к водителям «еврономеров» без веской причины и явных нарушений ПДД с их стороны.

Налоговые проверки бизнеса. Кабмин принял постановление, разрешающее частично возобновить налоговые проверки бизнеса. По ссылке – список проверок, на которые предоставили разрешение. В свою очередь запрет на проведение документальных проверок физических лиц — предпринимателей остается неизменным. Если вам любопытно узнать, на что больше всего жалуются предприниматели в Украине, то здесь интересная статистика.

За незаконное выселение из жилья будут наказывать жестче. Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконное выселение из жилья. Так, незаконное выселение из жилья карается штрафом от 10 тыс. до 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. За повторное такое нарушение накажут штрафом от 15 тыс. до 25 тыс. необлагаемых минимумов или лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Какой должна быть реальная минимальная пенсия? По мнению заведующей сектором исследований уровня жизни населения НАН Украины Людмилы Черенько, реальная минимальная пенсия в Украине должна быть 3370 гривен, а не 1769 грн. Как она отметила, даже если учесть устаревшую методику расчета, прожиточный минимум для пенсионеров должен быть почти в два раза больше.

Процедуру перерегистрации авто изменят. МВД предлагает внести изменения в порядок получения удостоверения водителя, подготовки водителей и регистрации транспортных средств. Так, срок между теоретическим и практическим экзаменами в территориальном сервисном центре МВД увеличится с трех месяцев до двух лет. Также предусматривается возможность заключения договора купли-продажи автомобиля в электронном виде с использованием сервиса «Электронный кабинет водителя».