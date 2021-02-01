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До 2029 года «зеленые» компенсации могут составить 10-20 миллиардов долларов

До 2029 года «зеленые» компенсации могут составить 10-20 миллиардов долларов

По подсчетам, компенсации инвесторам в электроэнергию по «зеленому» тарифу могут составить от 10 до 20 млрд долларов.

Об этом и. о. министра энергетики Юрий Витренко рассказал во время обсуждения экономической стратегии до 2030 года.

Он отметил, что установленный зеленый тариф в разы превышает рыночную цену.

«Мы должны осознавать, что, если посмотреть на разницу между зеленым тарифом и рыночной ценой, умножить это на даже консервативные оценки выработки электроэнергии из ВИЭ, и умножить это на срок действия зеленого тарифа до 2029 года, то размер компенсаций из государственного бюджета с инвесторами в зеленую энергетику будет составлять от 10 до 20 млрд долл», — пояснил Витренко.

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По его словам, для такой страны, которая еще развивается, 10−20 млрд долл. — это значительная сумма, которая составляет проблему.

Также глава министерства раскритиковал имеющийся механизм получения компенсаций: «Он нормально не работает, и из-за этого возникли долги».

«В тарифе «Укрэнерго» 2/3 компенсируется «зеленым», а 1/3 — их расходы. Компенсация по тарифу «Укрэнерго» больше, чем стоимость электроэнергии, которую получает «Энергоатом», который эту электроэнергию компенсирует. То есть только разница зеленой энергетики, которую не потребляет, фактически, население, больше, чем стоимость электроэнергии, которую получает «Энергоатом», — комментирует Витренко.

Он отметил, что финансирование «зеленых» следует проводить напрямую через госбюджет, ведь воздух является неким общим благом, которое связано с использованием зеленой энергетики, «и Конституция гласит, что в таких случаях финансирование должно осуществляться через госбюджет».

По материалам Економічна Правда
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