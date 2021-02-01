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«Убытки на десятки миллионов долларов»: хакер из Тернопольщины атаковал финучреждения из 11 стран мира

«Убытки на десятки миллионов долларов»: хакер из Тернопольщины атаковал финучреждения из 11 стран мира

Украинские правоохранители вместе с коллегами из США и Австралии заблокировали один из крупнейших в мире фишинговых сервисов, от атак которого пострадали банки 11 стран мира.

Об этом говорится на сайтах Офиса генпрокурора и Национальной полиции.

По данным следствия, хакер из Тернопольщины разработал фишинговый пакет и специальную административную панель к нему, которые были нацелены на веб-ресурсы банков и их клиентов. Админпанель позволяла контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные, которые в дальнейшем получали хакеры. Для демонстрации функционала и продажи своих разработок он создал собственный интернет-магазин в сети DarkNet.

Установлено, что от фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Испании, США, Италии, Чили, Нидерландов, Мексики, Франции, Швейцарии, Германии и Великобритании. По предварительным данным, убытки достигают десятков миллионов долларов. По результатам анализа иностранных правоохранителей, более 50% всех фишинговых атак в 2019 году в Австралии было совершено именно благодаря разработке тернопольского хакера.


Инфографика: www.npu.gov.ua

Правоохранители провели пять обысков в Тернопольской области, во время которых изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и жесткие диски.

Установлено более 200 активных покупателей вредоносного программного обеспечения. По предварительным данным, хакер не только сбывал свою продукцию клиентам по всему миру, но и оказывал техническую поддержку при совершении фишинговых атак.

По материалам Finance.UA
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