Volkswagen продемонстрировал новый флагманский электрический кроссовер

Автопроизводитель Volkswagen продолжает расширять модельный ряд полностью электрических кроссоверов. Недавно на сайте министерства промышленности КНР опубликовали изображения новой флагманской модели ID.6 X.

Напомним, что концептуальный Volkswagen ID Roomzz, по мотивам которого и разработан самый большой электрокар немецкой марки ID.6 X, продемонстрировали в рамках шанхайского автосалона весной 2019 года.

Длина автомобиля составляет 4876 мм, ширина — 1848 мм, высота — 1680 мм, колесная база — 2965 мм. Новинка поражает своей вместительностью и по этому показателю превосходит самый большой автомобиль в европейской линейке Volkswagen — кроссовер Touareg.



Фото: mmr.net.ua

Глядя на фотографии, можно сказать, что экстерьер серийной модификации машины имеет много общего со своим концептом. Здесь та же оптика, похожие бамперы и увеличенные колесные арки.

В качестве силового оснащения ID.6 X выступает 204-сильный электродвигатель с крутящим моментом 310 Нм, а также комплект высокоэффективных аккумуляторов. Доступен задний или полный привод. Запас хода на одном заряде составляет 600 км.



Фото: mmr.net.ua