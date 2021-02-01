Верховный Суд снял арест с акций и счетов Проминвестбанка

Верховный Суд удовлетворил кассацию Проминвестбанка и отменил арест его акций, недвижимости и счетов в других банках.
Решением от 27 января Верховный Суд отменил соответствующие постановления Хозяйственного суда Киева от 10 марта 2020 года и Северного апелляционного хозсуда от 1 сентября 2020 года.
Этими судебными постановлениями по требованию ООО «Крым Дивелопмент» был наложен арест на акции, недвижимость, имущественные права Проминвестбанка и его счета в других банках (в пределах суммы взыскания $ 169,8 млн), а также было запрещено банку проводить ликвидацию или реорганизацию.
Отметим, что «Крым Дивелопмент» связана с Игорем Коломойским и его партнерами. Это одна из компаний, которая на основании решения Гаагского суда взыскивает с РФ компенсацию за недвижимость, отобранную у них в Крыму после его аннексии Россией.
14 января Верховный Суд отказался удовлетворить жалобу российского «Внешэкономбанка» в Министерство юстиции о запрете продажи акций Проминвестбанка.
Этим постановлением ВЭБ. РФ было отказано в предоставлении разрешения на выполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.
Напомним, Стокгольмский арбитраж запретил Минюсту принудительную продажу 99,77% акций Проминвестбанка, которые были зарегистрированы на ВЭБ. РФ, до решения арбитражем вопроса, нарушает ли указанная реализация акций нормы международного права.
Однако Верховный Суд согласился с выводом Киевского апелляционного суда, исполнение упомянутого арбитражного решения о принятии обеспечительных мер привело бы к остановке выполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге от 2 мая 2018 года.
Этим решением был удовлетворен иск ряда компаний, связанных с Коломойским и его партнерами, о взыскании с России $ 159 млн в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после аннексии РФ.
В марте 2020 года 99,77% Проминвестбанка продали за 268,7 млн грн на бирже ПФТС. Победителем аукциона стала компания «Фортифай», среди учредителей которой появились люди Коломойского. Позже бизнесмен и банкир Сергей Тигипко решил купить «Фортифай» и НБУ разрешил эту сделку.
На средства от продажи Проминвестбанка претендует Ощадбанк, который также выиграл в Стокгольмском арбитраже иск к России из-за аннексии Крыма.
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