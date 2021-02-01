Владелец ОККО рассказал, зачем приобрел нефтеперевалку Курченко

Группа ОККО приобрела Херсонский нефтеперевалочный комплекс с целью развития инфраструктуры для хранения горючего.
Об этом написал владелец концерна «Галнафтогаз», АЗС которого работают под брендом ОККО, Виталий Антонов на своей странице в Facebook.
«ОККО уже давно не просто сеть, которая занимается реализацией горючего и товаров через магазины на АЗК. Мы поставляем нефтепродукты крупным и малым оптом, предоставляем услуги по хранению и транспортировке нефтепродуктов, по экспертизе качества топлива. Именно поэтому компания активно развивает собственную логистическую инфраструктуру, в том числе инвестирует в модернизацию собственных нефтебаз», — написал Антонов.
По его словам, новые портовые мощности будут способствовать созданию «мощной» логистической базы для обеспечения топливом юга и востока Украины.
«С этим активом логистика для нас стала более эффективной и мобильной. Кроме того, — прямой доступ к средиземноморскому рынку, то есть речь идет о диверсификации источников поставок топлива», — отметил бизнесмен.
В дальнейшем планируется провести модернизацию нефтеперевалки. Объем инвестиций — до 3 миллионов долларов, сообщил Антонов.
По его словам, компания владеет десятью собственными нефтебазами, газонаполнительной станцией во Львовской области и девятнадцатью лабораториями контроля качества нефтепродуктов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВД пообещали временно не штрафовать "еврономера"6 ч. назад - 1719 6
Украинцев ждет еще одно повышение тарифов — СМИ2 ч. назад - 1594 5
В Украине могут ввести графики аварийного отключения света5 ч. назад - 906 5
В Италии снова продают дома за €1Вчера, 19:27 - 3120 5
72% украинцев не знают о возможности застраховаться от рака (исследование)3 ч. назад - 754 4
В Сети показали самый большой Renault Duster12 ч. назад - 3938 2
В Италии снова продают дома за €1Вчера, 19:27 - 3120 5
"Укрбудовцы" не получат права собственности на жилье от Киевгорстроя7 ч. назад - 1965
В МВД пообещали временно не штрафовать "еврономера"6 ч. назад - 1719 6
Украинцев ждет еще одно повышение тарифов — СМИ2 ч. назад - 1594 5
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту6 ч. назад - 43
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)Вчера, 15:33 - 225
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 761
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 817
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1582