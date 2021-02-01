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Владелец ОККО рассказал, зачем приобрел нефтеперевалку Курченко

Владелец ОККО рассказал, зачем приобрел нефтеперевалку Курченко

Группа ОККО приобрела Херсонский нефтеперевалочный комплекс с целью развития инфраструктуры для хранения горючего.

Об этом написал владелец концерна «Галнафтогаз», АЗС которого работают под брендом ОККО, Виталий Антонов на своей странице в Facebook.

«ОККО уже давно не просто сеть, которая занимается реализацией горючего и товаров через магазины на АЗК. Мы поставляем нефтепродукты крупным и малым оптом, предоставляем услуги по хранению и транспортировке нефтепродуктов, по экспертизе качества топлива. Именно поэтому компания активно развивает собственную логистическую инфраструктуру, в том числе инвестирует в модернизацию собственных нефтебаз», — написал Антонов.

По его словам, новые портовые мощности будут способствовать созданию «мощной» логистической базы для обеспечения топливом юга и востока Украины.

«С этим активом логистика для нас стала более эффективной и мобильной. Кроме того, — прямой доступ к средиземноморскому рынку, то есть речь идет о диверсификации источников поставок топлива», — отметил бизнесмен.

В дальнейшем планируется провести модернизацию нефтеперевалки. Объем инвестиций — до 3 миллионов долларов, сообщил Антонов.

По его словам, компания владеет десятью собственными нефтебазами, газонаполнительной станцией во Львовской области и девятнадцатью лабораториями контроля качества нефтепродуктов.

По материалам Економічна Правда
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