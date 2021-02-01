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Рада ужесточила ответственность за незаконное выселение из жилья

Рада ужесточила ответственность за незаконное выселение из жилья

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4333 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконное выселение из жилья.

Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов Украины.

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Согласно пояснительной записке, проектом предусматривается внесение изменений в статьи 162 Уголовного кодекса Украины, а именно предлагается изменить редакцию части 1 этой статьи и дополнить ее новыми частями 3 и 4, предусмотрев усиление уголовной ответственности за незаконное выселение из жилья и совершение таких действий по квалифицирующим признакам.

Так, предложенные нововведения предусматривают, что:

  • незаконное выселение из жилья карается штрафом от десяти тысяч до пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до шести лет;
  • те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом, или с применением насилия, или с угрозой его применения, наказываются штрафом от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как отмечают авторы законодательства, согласно статистическим данным, предоставленным ОГП за прошлые годы, в Украине наблюдается увеличение количества фактов незаконного нарушения неприкосновенности, в том числе и незаконного выселения из жилья, а именно, в 2017 году было зарегистрировано 3523 уголовных правонарушения, предусмотренных ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Украины, в 2018 году – 3528, в 2019 году – 4415 таких уголовных правонарушений.

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По материалам Finance.UA
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