Рада ужесточила ответственность за незаконное выселение из жилья

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4333 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконное выселение из жилья.
Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов Украины.
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Согласно пояснительной записке, проектом предусматривается внесение изменений в статьи 162 Уголовного кодекса Украины, а именно предлагается изменить редакцию части 1 этой статьи и дополнить ее новыми частями 3 и 4, предусмотрев усиление уголовной ответственности за незаконное выселение из жилья и совершение таких действий по квалифицирующим признакам.
Так, предложенные нововведения предусматривают, что:
Как отмечают авторы законодательства, согласно статистическим данным, предоставленным ОГП за прошлые годы, в Украине наблюдается увеличение количества фактов незаконного нарушения неприкосновенности, в том числе и незаконного выселения из жилья, а именно, в 2017 году было зарегистрировано 3523 уголовных правонарушения, предусмотренных ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Украины, в 2018 году – 3528, в 2019 году – 4415 таких уголовных правонарушений.
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