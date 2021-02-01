"Укрбудовцы" не получат права собственности на жилье от Киевгорстроя

«Киевгорстрой» заявляет, что не сможет обеспечить регистрацию и оформление прав собственности инвесторам-«укрбудовцам» пяти жилых комплексов.
Об этом сообщается на сайте строительной компании.
Речь идет об инвесторах ЖК «Солнечная Ривьера», ЖК «Пектораль», ЖК «Новомостицкий», ЖК «Харьковский», ЖК «Гармония».
Сообщается, что «Киевгорстрой» по просьбе «Укрбуда» осуществлял регистрацию и передачу правоустанавливающих документов тем инвесторам «Укрбуда», которые имеют договоры с финансовой компанией «Житло-Капитал» на квартиры в домах, введенных в эксплуатацию «Киевгорстроем». Но больше этого делать не будет.
«В связи с отказом ООО «Финансовая компания «Житло-Капитал» в дальнейшем предоставлять документы по объектам инвестирования указанных выше жилых комплексов компания не сможет обеспечить регистрацию и оформление права собственности инвесторам «Укрбуда», — говорится в заявлении Киевгорстроя.
Однако те покупатели, которые приобретали объекты недвижимости после передачи этих бывших «укрбудовских» объектов Киевгорстрою, получат документы без проволочек.
«Всем покупателям по указанным жилым комплексам, которые покупали объекты недвижимости у ЧАО «ХК «Киевгорстрой», право собственности будет зарегистрировано своевременно и в установленном Компанией порядке», — обещают в Киевгорстрое.
Напомним, ранее глава Киевгорстроя Игорь Кушнир объяснил причины задержек в сдаче «укрбудовских» ЖК.
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