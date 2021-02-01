0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 655 0

"Укрбудовцы" не получат права собственности на жилье от Киевгорстроя

"Укрбудовцы" не получат права собственности на жилье от Киевгорстроя

«Киевгорстрой» заявляет, что не сможет обеспечить регистрацию и оформление прав собственности инвесторам-«укрбудовцам» пяти жилых комплексов.

Об этом сообщается на сайте строительной компании.

Речь идет об инвесторах ЖК «Солнечная Ривьера», ЖК «Пектораль», ЖК «Новомостицкий», ЖК «Харьковский», ЖК «Гармония».

Сообщается, что «Киевгорстрой» по просьбе «Укрбуда» осуществлял регистрацию и передачу правоустанавливающих документов тем инвесторам «Укрбуда», которые имеют договоры с финансовой компанией «Житло-Капитал» на квартиры в домах, введенных в эксплуатацию «Киевгорстроем». Но больше этого делать не будет.

«В связи с отказом ООО «Финансовая компания «Житло-Капитал» в дальнейшем предоставлять документы по объектам инвестирования указанных выше жилых комплексов компания не сможет обеспечить регистрацию и оформление права собственности инвесторам «Укрбуда», — говорится в заявлении Киевгорстроя.

Однако те покупатели, которые приобретали объекты недвижимости после передачи этих бывших «укрбудовских» объектов Киевгорстрою, получат документы без проволочек.

«Всем покупателям по указанным жилым комплексам, которые покупали объекты недвижимости у ЧАО «ХК «Киевгорстрой», право собственности будет зарегистрировано своевременно и в установленном Компанией порядке», — обещают в Киевгорстрое.

Напомним, ранее глава Киевгорстроя Игорь Кушнир объяснил причины задержек в сдаче «укрбудовских» ЖК.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.