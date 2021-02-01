Противодействие рейдерству: для заявителей разработают онлайн-инструмент для подачи жалобы

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, как в Украине будут бороться с рейдерами в 2021 году.
Об этом он сказал в эфире Украинского радио.
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«Мы хотим в 2021-м году максимально все гарантии обеспечения права собственности перевести в режим программного обеспечения», – говорит министр.
Сейчас, по его словам, системного рейдерства нет, но случаются единичные истории, где кто-то из каких-то личных, политических, бизнес-соображений хочет украсть какой-то объект.
«Как правило, это корпоративные конфликты, которые имеют длительную историю, она очень сложная. Последняя такая – это «Рынок Столичный», там и митинговали под нами, и в медиа нас пытались уничтожить информационно, но нам удалось отстоять стабильность реестра, несмотря на то, что он был атакован в духе 90-х», — рассказал министр.
В электронном офисе противодействия рейдерству будет построено максимально цифровое взаимодействие с заявителями, говорит министр.
«То есть, если сейчас, чтобы узнать статус жалобы, когда она будет рассматриваться, когда получит решение, надо звонить на горячую линию, а речь идет о тысячах людей, это будет онлайн инструмент, когда будут понятны дата, время, статус рассмотрения жалобы. Когда можно будет получить решение», – уточнил Малюська.
Также Минюст планирует построить на базе реестра по недвижимости набор возможностей для каждого владельца недвижимости, чтобы отдельные гарантии безопасности он мог модерировать сам.
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