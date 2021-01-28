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Кабмин продлил эксперимент по дистанционной оплате "коммуналки"

Кабмин продлил эксперимент по дистанционной оплате "коммуналки"

Правительство приняло решение продлить срок реализации экспериментального проекта по формированию навыков и популяризации дистанционной оплаты жилищно-коммунальных услуг среди получателей пенсий и денежной помощи до 31 декабря 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Проект продлен с целью более широкого привлечения уполномоченных банков к реализации эксперимента и в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

В рамках проекта отдельными уполномоченными банками были проведены следующие мероприятия:

  • оплата за потребленные жилищно-коммунальные услуги среди получателей пенсий и денежного пособия на произвольные реквизиты через дистанционные каналы обслуживания: мобильное приложение и интернет-банкинг;
  • регистрация в системе банк-online без посещения отделений банка;
  • регулярное информирование получателей путем отправки смс-сообщений о работе систем дистанционного обслуживания и «горячих» телефонных линий, дистанционная оплата за потребленные жилищно-коммунальные услуги, смс-информирование о зачислении денежных средств;
  • размещение на сайтах информационных видеороликов с соответствующими рекомендациями по безопасному обслуживанию в банках.

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По данным АО «Ощадбанк», количество получателей, которые платили коммунальные услуги через дистанционный канал за период эксперимента, возросло почти в три раза.

Справка Finance.ua:

  • Экспериментальный проект по дистанционной оплате жилищно-коммунальных услуг получателями пенсий и денежного пособия правительство ввело в апреле 2020 года.
  • Граждане, получающие пенсии и денежное пособие через банковские учреждения, могут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги.
  • Для этого необходимо зарегистрируется в системе дистанционного обслуживания или позвонить на «горячую» линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые планируете оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты услуг с их счетов.

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По материалам Finance.UA
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