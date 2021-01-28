Кабмин продлил эксперимент по дистанционной оплате "коммуналки"

Правительство приняло решение продлить срок реализации экспериментального проекта по формированию навыков и популяризации дистанционной оплаты жилищно-коммунальных услуг среди получателей пенсий и денежной помощи до 31 декабря 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
«Проект продлен с целью более широкого привлечения уполномоченных банков к реализации эксперимента и в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.
В рамках проекта отдельными уполномоченными банками были проведены следующие мероприятия:
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По данным АО «Ощадбанк», количество получателей, которые платили коммунальные услуги через дистанционный канал за период эксперимента, возросло почти в три раза.
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