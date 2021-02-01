Сумма безналичных платежей в Украине за год возросла почти на 40%

В 2020 году через систему электронных платежей было произведено 385 млн начальных платежей на сумму почти 45 трлн грн, что больше на 38% по сумме, чем в 2019 году (384 млн начальных платежей на сумму почти 33 трлн грн соответственно).
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В среднем за день в СЭП в течение прошлого года обрабатывалось около 1,5 млн начальных платежей на сумму 178 млрд грн. Подавляющее большинство начальных платежей в прошлом году отправили в систему банки Украины и их филиалы — 94% от их общего количества.
По количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:
По сумме больше всего платежей приходилось на крупные платежи:
Инфографика: НБУ
Напомним:
Что планируют:
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