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Сумма безналичных платежей в Украине за год возросла почти на 40%

Сумма безналичных платежей в Украине за год возросла почти на 40%

В 2020 году через систему электронных платежей было произведено 385 млн начальных платежей на сумму почти 45 трлн грн, что больше на 38% по сумме, чем в 2019 году (384 млн начальных платежей на сумму почти 33 трлн грн соответственно).

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В среднем за день в СЭП в течение прошлого года обрабатывалось около 1,5 млн начальных платежей на сумму 178 млрд грн. Подавляющее большинство начальных платежей в прошлом году отправили в систему банки Украины и их филиалы — 94% от их общего количества.

По количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:

  • до 1 тыс. грн — 49%;
  • от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн — 47%;
  • от 100 тыс. грн и более — 4%;

По сумме больше всего платежей приходилось на крупные платежи:

  • до 1 тыс. грн — менее 1%
  • от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн — 5%
  • от 100 тыс. грн и более — 95%.


Инфографика: НБУ

Напомним:

  • с августа прошлого года СЭП заработала в режиме 23/7. Это стало первым этапом для будущего перехода системы на круглосуточный режим работы.

Что планируют:

  • переход СЭП на режим работы 24/7 планируется реализовать в рамках модернизации системы вместе с ее переходом на международный стандарт ISO 20 022. В частности, в 2021 году регулятор планирует активно работать над этим проектом, цель которого — осовременивание финансовой инфраструктуры Украины в соответствии с мировыми тенденциями и требованиям времени и бизнеса, а также повышение конкурентоспособности нашей страны и ее интеграция с мировыми рынками.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк отменил плату за услуги в системе электронных платежей Национального банка (СЭП) при проведении операций, связанных с выплатой материальной помощи от государства населению и бизнесу вследствие усиленного карантина.

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По материалам Finance.UA
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